Маск передумал строить новые заводы Tesla

Илон Маск решил отложить планы по строительству новых заводов Tesla в Индии и Мексике и активнее использовать действующие предприятия для увеличения производства, пишет The Economic Times.

В 2024 году американский производитель электромобилей рассчитывает увеличить выпуск машин в 1,5 раза по сравнению с 2023 годом, до порядка 3 млн штук.

Совсем недавно Tesla планировала направить команду специалистов из США в Индию для оценки потенциальных площадок под строительство предприятия по производству электромобилей стоимостью от $2 млрд до $3 млрд.

Сам Илон Маск должен был приехать в Индию 21-22 апреля для встречи с премьер-министром Нарендрой Моди. Однако незадолго до поездки бизнесмен изменил свои планы.

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