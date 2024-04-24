Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Маск передумал строить новые заводы Tesla

Economic Times: Маск отложил планы строительства заводов Tesla в Индии и Мексике

close
100%
Stephen Lam/Reuters

Илон Маск решил отложить планы по строительству новых заводов Tesla в Индии и Мексике и активнее использовать действующие предприятия для увеличения производства, пишет The Economic Times.

В 2024 году американский производитель электромобилей рассчитывает увеличить выпуск машин в 1,5 раза по сравнению с 2023 годом, до порядка 3 млн штук.

Совсем недавно Tesla планировала направить команду специалистов из США в Индию для оценки потенциальных площадок под строительство предприятия по производству электромобилей стоимостью от $2 млрд до $3 млрд.

Сам Илон Маск должен был приехать в Индию 21-22 апреля для встречи с премьер-министром Нарендрой Моди. Однако незадолго до поездки бизнесмен изменил свои планы.

Ранее аналитики оценили, готовы ли россияне пересесть на электромобили.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами