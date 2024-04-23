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В Минэкономразвития дали прогноз по безработице на три года

Минэкономразвития: в 2024-27 годах безработица в РФ прогнозируется на уровне 3%

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Максим Богодвид/РИА «Новости»

В период с 2024 по 2027 годы безработица в России прогнозируется на уровне 3%. Об этом со ссылкой на представителя Минэкономразвития сообщает агентство «Прайм».

В публикации отмечается, что эти данные в целом соотносятся с прежним прогнозом, сделанным осенью 2023 года. Тогда ожидалось, что уровень безработицы в тот же период будет составлять 3,1%.

11 апреля стало известно, что по итогам 2023 года Россия вошла в тройку стран G20 с самой низкой безработицей. В нашей стране он составил 3%, ее опередили Мексика (2,6%) и Япония (2,5%).

При этом российский рынок труда сталкивается с критическим дефицитом трудовых ресурсов, который, по мнению экспертов, сохранится на протяжении ближайшего десятилетия. Несмотря на сокращение численности безработных, количество вакансий продолжает стремительно расти, достигнув уровня в 7% от общей занятости.

Ранее министр труда рассказал о росте числа работающих среди молодежи.

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