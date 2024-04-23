В ЕС призвали ввести новые санкции против Ирана

Член Европарламента (ЕП) от Бельгии Ассита Канко в своем письме к главе евродипломатии Жозепу Боррелю призвала ввести новые санкции против Ирана из-за атаки по Израилю в ночь с 13 на 14 апреля. Об этом пишет «Лента.ру» со ссылкой на текст послания.

В своем письме Канко предложила запретить поставлять в Иран компоненты для создания баллистических ракет. По ее словам, этот вопрос «обсуждался в последние месяцы в качестве возможной санкции за поддержку Ираном ХАМАС, но который еще не был согласован государствами-членами».

Канко задается вопросом, готов ли Боррель предложить дополнительные санкции ЕС против Ирана.

До этого политический обозреватель Игорь Пшеничников говорил, что Вашингтону не выгоден полномасштабный конфликт Ирана и Израиля, поскольку США придется участвовать в боевых действиях на стороне последнего. По его словам, иранская атака 13 апреля показала, что США будут вынуждены тратить огромные средства на защиту Израиля.

Ранее в Иране предупредили, что не боятся войны с США.