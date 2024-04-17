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Россия построит ТЭЦ в Казахстане

Минэнерго: Казахстан и РФ подписали соглашение о строительстве угольных ТЭЦ

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Павел Лисицын/РИА Новости

Правительства Казахстана и России подписали соглашение о строительстве угольных теплоэлектроцентралей (ТЭЦ) в казахстанских городах Кокшетау, Семей и Усть-Каменогорск. Об этом сообщает пресс-служба казахстанского министерства энергетики.

Уполномоченными организациями по данной работе выбраны российский ООО «ИНТЕР РАО – Экспорт» и казахстанский АО «Самрук-Энерго». Вторая компания уже сформировала дорожную карту для начала строительства первой по счету ТЭЦ в 2024 году.

Министр энергетики Казахстана Алмасадам Саткалиев заявил, что строительство ТЭЦ в трех областных центрах, принимая в расчет крупные запасы энергетического угля, поможет придать сильный импульс их будущему развитию.

Строительства ТЭЦ завершатся в 2027 году. Соглашения были подписаны в рамках официального визита президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева в Санкт-Петербург в 2023 году. Подрядчиком выступает российская компания «Интер РАО — Экспорт».

Ранее Токаев заявил, что без России невозможно решить мировые проблемы.

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