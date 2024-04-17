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Инфляция в Великобритании рекордно замедлилась

Инфляция в Великобритании замедлилась до минимума с сентября 2021 года

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Frank Augstein/AP

Инфляция в Великобритании по итогам марта замедлилась до 3,2% в годовом выражении, что является минимальным значением с сентября 2021 года. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на отчет Национального статистического управления (ONS) страны.

Тем не менее показатель оказался несколько хуже прогноза. Банк Англии и опрошенные агентством аналитики ожидали снижения темпов роста потребительских цен до 3,1%. Месяцем ранее инфляция составила 3,4%. Целевой уровень инфляции, установленный британским ЦБ, составляет 2%.

Базовая инфляция, которая исключает цены на энергоносители, продукты питания и табачные изделия, также замедлилась до 4,2% с 4,5% в феврале. Прогноз предполагал сокращение показателя до 4,1%. Инфляция в сфере услуг снизилась до 6% с 6,1%.

Великобритания опережает США в борьбе с инфляцией. В марте рост потребительских цен в Штатах ускорился до максимальных за полгода 3,5%. Экономисты предполагают, что Банк Англии может приступить к смягчению ставок быстрее ФРС.

Ранее в МВФ отметили, что мировая экономика восстанавливается медленнее ожиданий.

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