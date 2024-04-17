Еще четыре крупных банка Китая перестали принимать юани из России

Еще несколько банков Китая перестали принимать платежи в юанях из России. Об этом сообщают «Известия».

Отмечается, что крупнейший банк КНР ICBC, а также China Citic Bank, Bank of Taizhou и Industrial Bank перестали принимать платежи в юанях из России. Как выяснило издание, такие ужесточения появились в конце марта. Отмечается, что они связаны с риском вторичных санкций. Почти 80% платежей в Китай возвращается.

Информацию подтвердил генеральный директор делового совета при Торгово-промышленной палате (ТПП) РФ Алексей Егармин. По его словам, особенно усложнились расчеты за промышленные товары. При этом транзакции за обычные потребительские продукты Китай все еще может пропускать.

12 апреля банки Китая начали блокировать оплату из России за поставки компонентов и наборов для сборки электроники, в том числе серверов, ноутбуков и другой аппаратуры.

До этого несколько крупнейших банков Китая ужесточили контроль над транзакциями из России. Для одобрения таких операций Bank of China (занимающий четвертое место по активам среди китайских банков) теперь запрашивает информацию о связях с ЛНР, ДНР, Крымом, Ираном, Северной Кореей, Кубой или Сирией

Ранее Китай задумался над облегчением платежей для иностранцев.