В Германии уточнили сумму заблокированных российских активов

Общая сумма заблокированных российских активов в Германии в настоящий момент составляет €3,9 млрд. Об этом пишет РБК со ссылкой на минфин ФРГ.

Показатель несколько снизился по сравнению с началом 2024 года, когда сумма замороженных активов РФ в стране оценивалась в €4,1 млрд. Объем заблокированных средств изменился из-за исключения ряда лиц из санкционного списка, пояснили в ведомстве.

В прошлом месяце в ЕС заявили, что не боятся ответа России на использование ее активов для Украины.

До этого гендиректор «Инвестиционной палаты» Алексей Седушкин рассказал, что европейские, американские и британские банки и фонды потенциально готовы выкупить замороженные иностранные акции россиян. Речь идет о ценных бумагах на десятки миллиардов рублей.

Ранее газета Politico писала, что Великобритания не пойдет на конфискацию российских активов в стране.