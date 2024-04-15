Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Германии уточнили сумму заблокированных российских активов

Минфин ФРГ: сумма замороженных российских активов в стране составляет €3,9 млрд

close
100%
Markus Schreiber/AP

Общая сумма заблокированных российских активов в Германии в настоящий момент составляет €3,9 млрд. Об этом пишет РБК со ссылкой на минфин ФРГ.

Показатель несколько снизился по сравнению с началом 2024 года, когда сумма замороженных активов РФ в стране оценивалась в €4,1 млрд. Объем заблокированных средств изменился из-за исключения ряда лиц из санкционного списка, пояснили в ведомстве.

В прошлом месяце в ЕС заявили, что не боятся ответа России на использование ее активов для Украины.

До этого гендиректор «Инвестиционной палаты» Алексей Седушкин рассказал, что европейские, американские и британские банки и фонды потенциально готовы выкупить замороженные иностранные акции россиян. Речь идет о ценных бумагах на десятки миллиардов рублей.

Ранее газета Politico писала, что Великобритания не пойдет на конфискацию российских активов в стране.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами