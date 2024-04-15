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В ЕС высказались о возможности введения новых санкций против Ирана

В Евросоюзе заявили, что пока новые санкции против Ирана не готовятся

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Iranian Army Office/Keystone Press Agency/Global Look Press

Пресс-секретарь главы дипломатической службы Евросоюза Жозепа Борреля Петер Стано заявил, что новые санкции в отношении Ирана пока не готовятся. Его слова приводит ТАСС.

«Что касается предложения новых санкций (в отношении Ирана. — «Газета.Ru»), то это дело стран-членов, мы пока не готовим новых», — заявил он.

До этого министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон заявил, что Лондон рассмотрит вопрос о введении дополнительных санкций против Ирана в связи с его атакой на Израиль. Лондон уже ввел 400 санкций в отношении Тегерана, сказал Кэмерон, отвечая на вопрос, рассматривает ли Британия возможность введения дополнительных санкций в отношении Ирана. Он отметил, что в конце 2023 года страна ввела «совершенно новый режим санкций, который оказался очень эффективным».

Также стало известно, что страны G7 намерены принять меры в ответ на действия Ирана.

Ранее востоковед назвал цель атаки Ирана на Израиль.

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