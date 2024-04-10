Совет ЕС не комментирует санкционные решения, касаемые Фридмана и Авена

В Совете Евросоюза приняли к сведению решение суда ЕС, который удовлетворил иски миллиардеров Михаила Фридмана и Петра Авена об отмене санкций против них. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в законодательном органе объединения.

«Совет ЕС принял к сведению решение Суда ЕС общей юрисдикции и изучит его», — сказал источник агентства, подчеркнув, что решение об апелляции данного решения будет принято в установленные сроки.

Отвечая на вопрос об исключении Фридмана и Авена из черного списка ЕС, он отметил, что Совет ЕС «не комментирует возможные санкционные решения, которые могут быть приняты только странами ЕС».

Источник ТАСС в Совете ЕС пояснил, что вердикт суда «относится только к периоду с февраля 2022 года по весну 2023 года».

10 апреля суд первой инстанции в Люксембурге постановил отменить персональные санкции против Авена и Фридмана. Их адвокаты заявили, что это решение имеет огромное значение.

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