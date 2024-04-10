Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Совет ЕС не комментирует санкционные решения, касаемые Фридмана и Авена

Совет ЕС принял к сведению решение суда о снятии санкций с Фридмана и Авена

close
100%
Freepik.com

В Совете Евросоюза приняли к сведению решение суда ЕС, который удовлетворил иски миллиардеров Михаила Фридмана и Петра Авена об отмене санкций против них. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в законодательном органе объединения.

«Совет ЕС принял к сведению решение Суда ЕС общей юрисдикции и изучит его», — сказал источник агентства, подчеркнув, что решение об апелляции данного решения будет принято в установленные сроки.

Отвечая на вопрос об исключении Фридмана и Авена из черного списка ЕС, он отметил, что Совет ЕС «не комментирует возможные санкционные решения, которые могут быть приняты только странами ЕС».

Источник ТАСС в Совете ЕС пояснил, что вердикт суда «относится только к периоду с февраля 2022 года по весну 2023 года».

10 апреля суд первой инстанции в Люксембурге постановил отменить персональные санкции против Авена и Фридмана. Их адвокаты заявили, что это решение имеет огромное значение.

Ранее Набиуллина назвала самые болезненные санкции против РФ.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами