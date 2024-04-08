«Россети» обеспечили энергией Чаяндинское месторождение «Газпрома»

«Россети» завершили создание системы внешнего электроснабжения Чаяндинского нефтегазоконденсатного месторождения, которое является ресурсной базой для магистрального газопровода «Сила Сибири». Как сообщили в компании, подключенный объем потребления составил 50,05 МВт.

Энергетики построили подстанцию 220 кВ «Чаянда» трансформаторной мощностью 126 МВА, переключательный пункт 220 кВ «Нюя» и двухцепную линию электропередачи протяженностью более 66 км. Уточняется, что все использованное оборудование произведено на территории России. Наличие внешнего источника электроэнергии в сочетании с собственной электростанцией «Газпрома» обеспечивают высокую надежность электроснабжения месторождения.

Напомним, Чаяндинское месторождение является одним из крупнейших на востоке России. «Россети» поэтапно реализуют проект внешнего энергоснабжения «Силы Сибири».

Компания уже подключила к сетям все восемь действующих компрессорных станций трубопровода в Якутии и Приамурье. В общей сложности в рамках проекта введено свыше 757 км новых ЛЭП и 177 МВА трансформаторной мощности, произведена реконструкция действующих объектов.