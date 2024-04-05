Япония ввела новые масштабные ограничения на экспорт в Россию

Япония запретила к экспорту в Россию в том числе оборудования для нефтедобычи, плавучие доки и яхты, всего 164 пункта экспорта. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на сообщение министерства экономики, торговли и промышленности Японии.

Помимо яхт, доков и оборудования, на экспорт в Россию будут запрещены масла для автомобильных двигателей, литий-ионные и никель-металлогидридные аккумуляторы, нитроцеллюлоза, плавучие краны и пожарные катера.

Предполагается, что все эти запреты вступят в силу только 17 апреля.

До этого стало известно, что российские нефтяные компании столкнулись с серьезными трудностями в ремонте нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ) из-за введенных Западом санкций.

В результате НОРСИ, четвертый по величине НПЗ в стране, вынужден был сократить производство бензина на 40%. Неясно, когда удастся восстановить работу установки из-за отсутствия в России необходимой экспертизы.

Ранее Блинкен высказался об атаках ВСУ на российские НПЗ.