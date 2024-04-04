В РСМД назвали последствия расширения антироссийских санкций

Генеральный директор Российского совета по международным делам (РСМД) Иван Тимофеев заявил, что санкции против РФ могут вызвать шок в мировой экономике. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам эксперта, Запад может спровоцировать шоковую ситуацию в мире, которая приведет, например, к резкому и долгосрочному падению цен на энергоносители, что существенно обвалит экспортные доходы РФ.

Он сказал, что подобная ситуация одновременно сильно ударит и по странам Запада. Антироссийские санкции имеют обоюдоострый характер и причиняют ущерб не только различным отраслям их экономик, но и бьют по кошелькам их граждан, отметил глава РСМД.

Тимофеев добавил, что уже видит в западных государствах «некоторое отрезвление, понимание того, что, как ни крути, любые санкции искажают нормальные рыночные отношения» между странами.

До этого сообщалось, что Европейский союз планирует 14-й по счету пакет санкций против России, который включит новые меры по борьбе с обходом введенных ранее антироссийских ограничений.

Ранее Путин назвал санкции против России безумными и бездумными.