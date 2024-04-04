Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В РСМД назвали последствия расширения антироссийских санкций

РСМД: расширение санкций против России может вызвать шок мировой экономики

close
100%
Владимир Сергеев/РИА Новости

Генеральный директор Российского совета по международным делам (РСМД) Иван Тимофеев заявил, что санкции против РФ могут вызвать шок в мировой экономике. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам эксперта, Запад может спровоцировать шоковую ситуацию в мире, которая приведет, например, к резкому и долгосрочному падению цен на энергоносители, что существенно обвалит экспортные доходы РФ.

Он сказал, что подобная ситуация одновременно сильно ударит и по странам Запада. Антироссийские санкции имеют обоюдоострый характер и причиняют ущерб не только различным отраслям их экономик, но и бьют по кошелькам их граждан, отметил глава РСМД.

Тимофеев добавил, что уже видит в западных государствах «некоторое отрезвление, понимание того, что, как ни крути, любые санкции искажают нормальные рыночные отношения» между странами.

До этого сообщалось, что Европейский союз планирует 14-й по счету пакет санкций против России, который включит новые меры по борьбе с обходом введенных ранее антироссийских ограничений.

Ранее Путин назвал санкции против России безумными и бездумными.

Все новости на тему:
Санкции против России
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами