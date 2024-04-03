Россия снизит добычу нефти на миллионы баррелей к лету

Россия продолжит сокращать добычу нефти в рамках обязательств перед ОПЕК+. ОБ этом заявил вице-премьер Александр Новак, предает ТАСС.

По мнению вице-премьера, к июню текущего года производство «черного золота» в стране снизится до 9 млн баррелей в сутки.

«Ровно 9 [млн баррелей в сутки]. Это тот уровень, который Россия должна в июне достичь», — отметил он в беседе с журналистами.

Согласно информации Новака, в апреле сокращение добычи нефти составит 350 тыс. баррелей в сутки, экспорта — 121 тыс. б/с. В мае показатели снизятся на 400 тыс. б/с и 71 тыс. б/с соответственно. А в июне сокращение добычи достигнет 471 тыс. баррелей, экспорта — также 471 тыс. б/с.

Принятые Россией обязательства дополняют ранее анонсированное добровольное сокращение нефтедобычи на 500 тыс. баррелей в день в апреле 2023 года. Это квотирование продлится до конца декабря 2024 года.

До этого в ОАЭ ухудшили оценку роста ВВП из-за сокращение добычи нефти.

Ранее Европа закупилась российским газом.