Все банки Киргизии прекратили обслуживание российских карт «Мир», чтобы избежать вторичных санкций. Об этом сообщил киргизский Межбанковский процессинговый центр (МПЦ).

23 февраля 2024 года подразделение Минфина США OFAC, отвечающее за контроль за иностранными активами, ввело санкции против АО «Национальная Система Платежных Карт» (АО «НСПК»), оператора карт Платежной системы «Мир», отметили в МПЦ.

«С целью минимизации риска вторичных санкций ЗАО «Межбанковский Процессинговый Центр» (ЗАО «МПЦ»), как гарант бесперебойной работы национальной платежной системы «Элкарт», информирует о прекращении взаимоотношений с 05 апреля 2024 года с АО «НСПК»», — говорится в сообщении.

С 3 апреля с 12:00 по бишкекскому времени станет недоступно обслуживание карт в эквайринговых устройствах, то есть безналичная оплата в POS-терминалах и снятие наличных в банкоматах, а также переводы с карты на карты и интернет-платежи.

2 апреля казахстанский Halyk Bank остановил обслуживание карт «Мир».

Ранее ЦБ РФ продлил право банков не раскрывать чувствительные к санкциям данные.