Стало известно, сколько может принести РФ контроль за рынком табака

Силуанов оценил в 150 млрд рублей дополнительные доходы бюджета от борьбы с нелегальным табачным рынком. Об этом сообщает ТАСС.

Министр финансов Антон Силуанов заявил, что усиление госконтроля над табачным рынком может дополнительно пополнить бюджет РФ примерно на 150 млрд рублей ежегодно. По словам чиновника, объем нелегальной продукции на российском рынке табака в 2023 году превысил 13%.

В ведомстве отметили, что объемы табачного рынка сейчас превосходят объем алкогольного, однако поступления в бюджет от табака меньше. Это связано с высоким уровнем контрабанды.

До этого стало известно, что ФАС начала проверки крупнейших розничных сетей из-за повышения цен на куриные яйца. Среди проверяемых — «Магнит», «Пятерочка», «Перекресток», «Дикси», «Лента», «О'Кей», «Метро» и «Ашан». Росстат отмечает рост цен на яйца в России за 2023 год на 61,35%.

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