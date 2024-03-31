Из аэропорта Домодедово начали летать самолеты в Иорданию

Руководство московского аэропорта Домодедово решило возобновить прямые авиарейсы из РФ в Иорданию. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале воздушной гавани.

В заявлении отмечается, что 30 марта сотрудники аэропорта обслужили первый за последнее время самолет из Аммана. Воздушное судно принадлежит компании Jordan Aviation, уточняется в публикации.

«Столица Иордании — уникальное направление для московского авиаузла, которое будет обслуживать новый перевозчик в DME», — добавили представители Домодедово.

Они подчеркнули, что перелет будет занимать пять часов.

В декабре 2022 года Иордания закрыла свое воздушное пространство для российских самолетов с двойной регистрацией. После этого официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова заявила, что российские власти делают все возможное для решения этой проблемы.

21 февраля 2024 года Федеральное агентство воздушного транспорта (Росиавиация) сообщило о планах возобновить рейсы в филиппинский город Манилу. Также начальник управления регулирования перевозок и международного сотрудничества агентства Лев Косинов рассказал, что Росавиация изучает возможность до конца текущего года запустить прямые рейсы в Индонезию и Саудовскую Аравию. То же касается Бахрейна и Кувейта, добавил он.

Ранее в Таиланде оценили возможность возобновления авиационного сообщения между Москвой и Бангкоком.