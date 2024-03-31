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Медработникам из малых городов и сел повысят зарплаты

Медработники из малых городов и сел с апреля будут получать соцвыплаты

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Кирилл Брага/РИА «Новости»

Медикам в малых городах, районных центрах и селах с 1 апреля повысят зарплаты. Об этом заявила РИА Новости доцент базовой кафедры Торгово-промышленной палаты РФ «Управление человеческими ресурсами» РЭУ им. Плеханова Людмила Иванова-Швец.

Она рассказала, что правительством принято решение о соцвыплатах медработникам, которые работают в сельской местности, районных центрах и малых городах. Размер выплат зависит от численности проживающих в населенных пунктах.

Эти выплаты очень важны, так как зарплаты медиков в малых населенных пунктах очень низкие, а дефицит персонала приобретает уже критические значения, отметила Иванова-Швец.

В городах с населением от 50 тыс. до 100 тыс. рублей человек врачи дополнительно будут получать 29 тыс. рублей, средний персонал — 13 тысяч, а в населенных пунктах с населением менее 50 тыс. — 50 тыс. рублей, для медицинских работников среднего звена — 30 тыс. рублей.

С апреля также будет повышена окладная часть заработной платы всех медработников до 50%.

До этого в России предложили изменить зарплаты врачей по примеру окладов военных.

Ранее стало известно, в каких регионах РФ платят самую высокую зарплату.

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