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Большинство банков Армении прекратили работу с российскими картами «Мир»

В платежной системе Armenian Card подтвердили прекращение работы с картами «Мир»

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Асатур Есаянц/Sputnik/РИА «Новости»

В ночь на 30 марта большинство армянских банков прекратили обслуживание российских карт «Мир». Об этом сообщает ТАСС.

Оператор армянской национальной платежной системы Armenian Card (ArCa) подтвердил агентству, что с 30 марта работающие с ArCa банки прекратили работать с системой «Мир».

«В случае необходимости можете обращаться в конкретные банки, которые прекратили принимать вашу карту», — сказал оператор центра ArCa.

Проживающие в Армении россияне подтвердили ТАСС, что оплаты по картам «Мир» через армянские банки, действительно, более не проходят.

Обслуживание российских карт «Мир» в республике продолжит лишь банк «ВТБ Армения» — «дочка» российского ВТБ. Клиентам доступно более 190 банкоматов по всей стране.

19 марта Центробанк Армении запретил обслуживать карту «Мир» из-за возможных санкций США.

20 марта ситуацию с картами «Мир» в Армении прокомментировали в МИД России.

Ранее последствия отказа Армении от карт «Мир» оценили в Госдуме.

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