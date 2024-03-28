В Госдуме рассказали, как самозанятым увеличить будущую пенсию

Самозанятые граждане и индивидуальные предприниматели могут повысить размер своей будущей пенсии, используя различные механизмы. Об этом рассказал в комментарии для «Российской газеты» депутат Госдумы от «Единой России» Алексей Говырин.

В случае самозанятых отсутствуют обязательные взносы в систему пенсионного страхования, а значит, и стаж с баллами не формируются, отметил Говырин. Соответственно, самозанятые могут претендовать лишь на социальную пенсию через 5 лет после достижения пенсионного возраста. Однако они вправе заключить договор добровольного страхования и вносить платежи в Социальный фонд России для накопления стажа и баллов.

Статус ИП предполагает обязательные отчисления в систему. «Минимальная сумма взносов для учета стажа за 2024 год — 50 798 рублей, что дает 1,036 балла. Максимум — 406 391 рубль и 8,292 балла», — пояснил депутат.

Говырин также указал на возможность отсрочки выхода на пенсию для увеличения ее размера. Если не обращаться за назначением сразу после достижения пенсионного возраста, а отложить на год и более, то применяются повышающие коэффициенты для фиксированной выплаты и накопленных баллов.

«Максимальная отсрочка 10 лет дает прибавку в 2,11 и 2,32 раза соответственно. Таким образом, пенсия может вырасти более чем вдвое», — отметил он.

До этого в Госдуме рассказали россиянам о вступающих в силу законах в апреле.

Ранее в России спрогнозировали дальнейшее сокращение числа пенсионных фондов.