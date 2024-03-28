Эксперты зафиксировали негативный вклад человеческого капитала в ВВП РФ

Человеческий капитал в последние годы оказывал негативное влияние на экономический рост России из-за ухудшения здоровья населения и снижения притока молодых кадров. Об этом пишет РБК со ссылкой на исследование эксперта Центра развития НИУ ВШЭ Дарьи Авдеевой.

По ее расчетам, в 2020-2021 годах вклад человеческого капитала в динамику ВВП РФ составил -0,4% и -0,6% соответственно. При этом в 2000-2003 гг. его негативное влияние было связано в основном с ухудшением здоровья граждан.

После 2004 года по 2017 год человеческий капитал вносил положительный вклад в прирост ВВП, достигнув максимума в 1,3 п.п. в 2007 году и обеспечив до 15% суммарного роста. Затем его эффект стал ослабевать — с 2018 года он не превышал 0,1 п.п.

Одной из причин стало замедление притока молодых кадров на рынок труда в 2010-х. Если в 2006-2009 гг. среднегодовой вклад человеческого капитала составлял +0,9 п.п., то в 2010-2013 гг. он снизился до 0,5 п.п., а в 2014-2017 гг. - до 0,4 п.п.

Эксперт отмечает, что в 2000-2008 годах количество занятых в РФ выросло с 65,1 млн до 71 млн человек, что обеспечивало обновление человеческого капитала за счет притока молодежи. Однако затем тренд сменился на противоположный.

Авдеева предупреждает, что трансформация российской экономики из-за санкций повышает риски для перспектив человеческого капитала, оказывавшего отрицательное влияние на ВВП два последних года.

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