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Кремль отреагировал на данные о том, что расчеты за нефть РФ проводятся с задержками

Песков: США и ЕС в нарушение всех норм вынуждают другие страны не работать с РФ

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Vasily Fedosenko/Reuters

США и Европейский союз в нарушение всех международных норм оказывают на другие государства беспрецедентное давление, вынуждая их не работать с Россией. Об этом в ходе брифинга с журналистами заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Так представитель Кремля отреагировал на информацию Reuters о том, что расчеты за российскую нефть банки Китая, Турции и ОАЭ проводят с задержками в несколько месяцев, поскольку эти организации опасаются вторичных санкций. Песков отметил, что так как эти страны «находятся под беспрецедентным давлением финансовых и иных властей США, а также Евросоюза», работа ведется «в дискретном режиме».

«Мы работаем конструктивно с нашими партнерами и напряженно принимаем во внимание опасности от этого беспрецедентного давления, которое идет в нарушение всех внятных правил и норм международной торговли и экономических отношений», — сказал он.

В конце февраля банки ОАЭ вынуждены были ужесточить контроль в связи с требованием предоставлять данные о транзакциях с российскими компаниями американским банкам-корреспондентам и минфину США.

Ранее стали известны последствия отказа Индии от нефти из России.

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