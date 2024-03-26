Эксперты объяснили, как на стоимости жилья отразится отток мигрантов из России

Если в России ужесточат условия для трудовых мигрантов, это вызовет их отток из страны. На стоимости недвижимости такая ситуация никак не отразится – уже сейчас цены на квартиры достигли рекордных показателей, заявил вице-президент Российской гильдии риелторов Константин Апрелев. Повлиять это может лишь на сроки сдачи жилья, заявил он в беседе с НСН.

Сегодня стоимость квартир «исключительно высока», за время пандемии она выросла на 50%, а затем добавилось еще 20-30% из-за того, что спрос покупателей перешел с первички на вторичку, пояснил Апрелев.

Специалисты пока не замечают снижения числа мигрантов, но в любом случае с их оттоком понизится и спрос, благодаря чему цены сохранятся, считает эксперт.

«Но в документах правительства от 22 марта для застройщиков предусматривается удлинение сроков сдачи жилья без штрафных санкций. Минстрой уже подготовился к возможной коррекции спроса и отсутствию рабочей силы на рынке», — объяснил он.

Если возникнет дефицит трудовых мигрантов, это может вызвать задержку сроков сдачи жилья, однако все не так однозначно и зависит от рынков в конкретных регионах, считает Апрелев. Он пояснил, что есть достаточно много строительных объектов, к работе на которых мигрантов не привлекали.

«Однозначно предсказывать, как и на каких регионах это скажется, учитывая, что мы пока не понимаем, будут ли какие-то санкции – глупо», — заключил вице-президент гильдии риелторов.

Напомним, Минтруд предложил ограничить сроки трудовых договоров с мигрантами двумя годами. В ведомстве подчеркнули, что это достаточный срок для завершения проектов, ради которых мигрантов наняли.

В Госдуме ранее призвали провести в России «срочную ревизию» трудовых мигрантов.