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В Испании заблокируют Telegram

Суд Испании постановил заблокировать Telegram в стране

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Moritz Wolf/Global Look Press

Социальная сеть Telegram будет заблокирована в Испании. Соответствующее постановление вынес судья Национальной судебной коллегии Сантьяго Педрас, сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

Решение связано с иском, инициированным тремя медиакомпаниями Mediaset, Atresmedia и Movistar Plus в отношении Telegram. Соцсеть обвиняют в несанкционированном использовании аудиовизуального контента, защищенного авторским правом.

Работа мессенджера будет парализована на время проведения расследования. Когда именно блокировка может вступить в силу, не уточняется.

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