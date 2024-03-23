В Испании заблокируют Telegram

Социальная сеть Telegram будет заблокирована в Испании. Соответствующее постановление вынес судья Национальной судебной коллегии Сантьяго Педрас, сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

Решение связано с иском, инициированным тремя медиакомпаниями Mediaset, Atresmedia и Movistar Plus в отношении Telegram. Соцсеть обвиняют в несанкционированном использовании аудиовизуального контента, защищенного авторским правом.

Работа мессенджера будет парализована на время проведения расследования. Когда именно блокировка может вступить в силу, не уточняется.

На днях Франция оштрафовала Google на €250 млн. Компания получила штраф от антимонопольной службы за невыполнение обязательств, взятых еще в июне 2022 года.

До этого Alphabet потеряла свое место в тройке самых дорогих американских компаний.

Ранее Маск лишился звания богатейшего человека мира.