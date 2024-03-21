В Москве вырос спрос на один вид сделок с недвижимостью

В условиях высоких ипотечных ставок и подорожания жилья в Москве набирает популярность формат совместных покупок недвижимости. Об этом пишет «Коммерсантъ».

За прошлый год квартиры в столичных новостройках подорожали почти на 20%, а средний бюджет сделки превысил 25 млн рублей. Но купить квартиру в складчину с другими покупателями реально, хотя такой формат и несет определенные риски, пишет издание.

По данным компании «Бест-Новострой», с декабря количество обращений по поводу покупки жилья в складчину выросло в 4 раза.

«В непростой период приходится искать новые возможности для приобретения квартиры», — поясняет основатель компании Ирина Доброхотова.

Наиболее популярен формат покупки двухкомнатных квартир до 12 млн рублей на двоих собственников. Приобретение квартир в долевую собственность позволяет разделить расходы, но порождает юридические сложности.

«Даже если все стороны сделки близкие люди, существует риск конфликтов из-за нечетко распределенных прав и обязанностей по использованию жилья», — предупреждает юрист Анастасия Ромашова.

По ее словам, выделение конкретных долей в действительности часто невозможно из-за разной площади комнат. При продаже доли требуется письменно уведомить остальных собственников и получить отказ от преимущественного права покупки. Все это нивелирует выгоду от приобретения жилья резюмировала эксперт.

До этого большинство россиян не могут построить дом на свои деньги.

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