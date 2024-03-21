Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Москве вырос спрос на один вид сделок с недвижимостью

В Москве растет спрос на покупку квартир в складчину несколькими собственниками

close
100%
правительство Ростовской области

В условиях высоких ипотечных ставок и подорожания жилья в Москве набирает популярность формат совместных покупок недвижимости. Об этом пишет «Коммерсантъ».

За прошлый год квартиры в столичных новостройках подорожали почти на 20%, а средний бюджет сделки превысил 25 млн рублей. Но купить квартиру в складчину с другими покупателями реально, хотя такой формат и несет определенные риски, пишет издание.

По данным компании «Бест-Новострой», с декабря количество обращений по поводу покупки жилья в складчину выросло в 4 раза.

«В непростой период приходится искать новые возможности для приобретения квартиры», — поясняет основатель компании Ирина Доброхотова.

Наиболее популярен формат покупки двухкомнатных квартир до 12 млн рублей на двоих собственников. Приобретение квартир в долевую собственность позволяет разделить расходы, но порождает юридические сложности.

«Даже если все стороны сделки близкие люди, существует риск конфликтов из-за нечетко распределенных прав и обязанностей по использованию жилья», — предупреждает юрист Анастасия Ромашова.

По ее словам, выделение конкретных долей в действительности часто невозможно из-за разной площади комнат. При продаже доли требуется письменно уведомить остальных собственников и получить отказ от преимущественного права покупки. Все это нивелирует выгоду от приобретения жилья резюмировала эксперт.

До этого большинство россиян не могут построить дом на свои деньги.

Ранее россияне стали реже брать ипотеку.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами