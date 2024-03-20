Депутат объяснила 72-е место России в рейтинге счастья

Россия могла оказаться на 72-м месте в рейтинге счастья из-за продолжительной рабочей недели, предположила в беседе с «Лентой.ру» депутат Госдумы Светлана Бессараб.

«Россия, безусловно, соответствует как требованиям международного права, так и внутреннего законодательства о возможностях карьерного роста, образования. Но могу предположить, что от стран, в частности, Северной Европы мы отстаем в вопросе рабочего времени», — сказала политик.

Сокращение рабочего дня добавляет стране счастливых людей, поскольку у граждан появляется время и ресурсы на хобби и семью, отметила Бессараб.

«Мы слишком много работаем, а за 2023 год стали работать еще больше», — заявила депутат.

По словам Бессараб, Россия также может в будущем пойти на сокращение рабочей недели. Однако в ближайшие пять лет такого решения ждать не стоит, предупредила политик.

Самой счастливой страной в 2024 году седьмой раз подряд была признана Финляндия. В тройку лидеров также вошли Дания и Исландия.

До этого стало известно, что россияне стали активнее покупать туры в Марокко.

Ранее сообщалось, что в РФ стали реже отказываться от работы из-за низкой зарплаты