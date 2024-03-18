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Стало известно, в каких регионах РФ платят самую высокую зарплату

Москва и Сахалин возглавили рейтинг по уровню зарплат в России

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В топ-3 высокооплачиваемых отраслей России вошли финансы, добыча полезных ископаемых и госслужба. Об этом свидетельствует исследование РИА Новости, посвященное региональным различиям в зарплатах за 2023 год.

Лидерами рейтинга регионов по уровню зарплат стали Москва и Сахалинская область. «В столице в финансовой сфере средняя зарплата составляет 256 тыс. руб. — лучший результат среди всех субъектов и отраслей», — говорится в материале. На Сахалине в добывающей отрасли среднемесячный оклад достигает 232 тыс. руб.

В целом в 23 из 85 регионов самые высокие зарплаты фиксируются в добыче полезных ископаемых, преимущественно нефти и газа. Госслужба лидирует по доходам в 12 субъектах РФ, IT и связь — в 11.

В среднем по стране номинальные зарплаты в 2023 году выросли на 14,1% до 64,1 тыс. руб. При этом в большинстве регионов рост превысил инфляцию. Максимум зафиксирован в Оренбургской области (+21,8%), минимум — в Дагестане (+9,2%).

Наиболее оплачиваемые отрасли с зарплатами от 150 тыс. руб. в 2023 году представлены в 11 регионах против 6 годом ранее. В 15 субъектах РФ максимальная месячная зарплата варьируется от 100 до 150 тыс. руб.

Аутсайдерами рейтинга стали Калмыкия, Мордовия, Псковская, Ивановская области и Алтайский край, где лидирующей по доходам является госслужба.

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