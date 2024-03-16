Аналитик рассказал, что ждет рубль сразу после выборов

Рубль на следующей неделе может ослабеть до 93 за доллар, предупредил финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов. Его слова приводит агентство «Прайм».

Рынок будет ориентироваться на результаты выборов президента РФ. Это событие уже учтено рынком, как и заседание Банка России по ставке, которое пройдет 22 марта, отметил эксперт. Однако доллар все же может укрепиться, допускает он.

По прогнозу Антонова, диапазон для доллара в ближайшей перспективе составит 90-93,3 рубля. Евро, согласно оценкам аналитика, будет торговаться в пределах 99,1-101,8 рубля, а юань в рамках 12,5-12,9 рубля.

Накануне курс доллара на Московской бирже поднялся выше 92 рублей впервые с 4 марта. По итогам пятничных торгов стоимость американской валюты составила 92,9 рубля.

Официальный курс доллара от Банка России на 16 марта составил 91,87 рубля.

Ранее бывший заместитель председателя ЦБ РФ Сергей Дубинин назвал «Газете.Ru» уровень ключевой ставки 22 марта.