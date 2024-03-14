В МЭА допустили продление ограничений ОПЕК+ на второе полугодие

Мировые рынки нефти столкнутся с дефицитом предложения на протяжении всего 2024 года вместо ранее прогнозируемого профицита из-за готовности ОПЕК+ продлить сокращение добычи во второй половине года. Об этом пишет Bloomberg cо ссылкой на доклад Международного энергетического агентства (МЭА).

Саудовская Аравия и ее партнеры ранее в этом месяце договорились продлить ограничение производства примерно на 2 млн баррелей в сутки до середины года. Однако в МЭА ожидают, что эти меры фактически сохранятся до конца 2024 года, отражая «усилия блока по сбалансированию нефтяных рынков», пишет издание.

«Изменение допущений приводит к небольшому дефициту вместо значительного профицита, указанного в прошлом месячном отчете», — отметили для издания в неназванном парижском агентстве.

Ожидания роста глобального потребления нефти в 2024 году были увеличены на 110 тыс. баррелей в сутки, до 1,3 млн б/с, за счет более сильного прогноза по США и возросшей потребности в судовом топливе из-за удлинения маршрутов для избежания атак хуситов в Красном море.

Из-за изменения маршрутов количество нефти на морских судах к концу апреля подскочило почти до 1,9 млрд баррелей — второго максимума со времен пандемии COVID-19, говорится в докладе.

До этого ОПЕК столкнулась с проблемами выполнения сделки из-за Ирака.

Ранее поставки российского угля в Азию за год серьезно упали.