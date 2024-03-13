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Россия резко увеличила вывоз овса

«Агроэкспорт»: вывоз овса из России с начала года вырос в 3,5 раза

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Виталий Аньков/РИА Новости

Суммарные объемы вывоза овса из России по итогам первых двух месяцев 2024 года выросли в 3,5 раза в натуральном выражении, превысив отметку в 64 тыс. тонн. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на статистические данные «Агроэкспорта».

В денежном выражении экспорт российского овса за январь-февраль вырос в 3,6 раза и достиг $15,7 млн.

Лидером по импорту овса из РФ стал Китай. С начала года страна приобрела российских злаков на более $9 млн. Это в 2,4 раза превышает прошлогодний показатель. Кроме того, закупки за период резко нарастила Монголия — до $3,5 млн, что почти в 10 раз больше, чем за аналогичный период 2023 года.

Ожидается, что зерновой экспорт российских аграриев в 2024 году может составить 65 млн тонн. Такой прогноз озвучил президент России Владимир Путин.

До этого в России поддержали инициативу о создании зерновой биржи в рамках БРИКС.

Ранее сообщалось о рекордных продажах российской муки в Китай.

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