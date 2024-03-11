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В ЕЦБ выступили за осторожное снижение процентной ставки

Член Совета ЕЦБ Казимир выступил за осторожный подход к смягчению ставки

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European Central Bank

Европейский центральный банк не должен спешить со снижением процентных ставок до июня, поскольку чиновникам необходимо больше данных, чтобы убедиться в стабилизации инфляции. Об этом пишет Bloomberg cо ссылкой на мнение члена Совета управляющих ЕЦБ Петера Казимира.

«Торопиться неразумно и невыгодно. Преждевременный шаг рискует подорвать доверие к ЕЦБ», — предупредил глава Национального банка Словакии.

По его словам, только в июне, когда появится новый прогноз, уровень уверенности в замедлении инфляции достигнет необходимого порога.

Казимир выступает за «плавный и последовательный цикл смягчения политики». Большинство чиновников ЕЦБ сходятся на июне как стартовой точке для снижения ставок, чтобы оценить ключевые данные о заработных платах, которые ожидаются в ближайшие недели.

«Риски ускорения инфляции все еще высоки», — предостерег Казимир, указав на факторы, включая зарплаты, энергоцены, фискальную политику и «зеленый» переход.

До этого глава ЕЦБ спрогнозировала снижение инфляции до целевого уровня.

Ранее сотрудники ЕЦБ оценили работу Лагард отрицательно.

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