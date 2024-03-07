В Японии начали производство летающих автомобилей

Японские Suzuki и Skydrive начали производство летающего автомобиля, пишет ТАСС со ссылкой на совместное заявление двух компаний. SKYDRIVE (SD-05) планируют представить на выставке Expo-2025, которая пройдет в Осаке.

«Мы готовились к производству более полугода. И мы продолжим еще усерднее работать, чтобы возглавить революцию в воздушной мобильности», — заявил глава Skydrive Томохиро Фукудзава.

SKYDRIVE (SD-05) рассчитана на перевозку до трех человек, включая пилота. Модель оснащена 12 электрическими двигателями и способна осуществлять вертикальные взлет и посадку. Максимальная скорость летающего автомобиля составит 100 км/ч, а дальность полета — 15 км.

С 2026 года летающая машина должна поступить в продажу. Перед этим авто необходимо будет пройти сертификацию и другие необходимые процедуры.

Накануне сообщалось, что китайский автоконцерн Great Wall Motor (GWM), продающий в России автомобили под брендом Haval, начал сборку двигателей под Тулой.

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