Газета.Ru в Telegram
Размер текста
А
А
А

Поставки самолетов SJ-100 перенесли на 2026 год

«Известия»: поставки импортозамещенных самолетов SJ-100 начнутся в 2026 году

close
100%
ПАО «ОАК»

Поставки импортозамещенных самолетов SJ-100 перенесли на 2026 год. Об этом сообщает издание «Известия» со ссылкой на пресс-службу «Ростеха» и Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК).

«С учетом дополнительных работ и испытаний сертификация самолета SJ-100 с российским двигателем ПД-8 сдвигается на 2025 год, а начало поставок — на 2026 год», — сообщает издание.

В декабре 2023 года генеральный директор Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) Юрий Слюсарь сообщал, что первый полет пассажирского самолета SJ-100 с отечественными двигателями ПД-8 состоится в начале 2024 года.

Глава Минпромторга Денис Мантуров также сообщал, что в России за 2024 год планируется произвести около двадцати самолетов SJ-100 и шесть среднемагистральных МС-21.

Сообщалось также, что российские авиакомпании в течение прошлого года и начала 2024 года приобрели у своих зарубежных лизингодателей 165 самолетов. Фонд национального благосостояния (ФНБ) выделил 300 миллиардов рублей на эти цели, и этот лимит средств был полностью использован, по информации кабинета министров.

Ранее сообщалось, что Россия возобновит выпуск самолетов ДРЛО А-50.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами