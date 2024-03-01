Поставки самолетов SJ-100 перенесли на 2026 год

Поставки импортозамещенных самолетов SJ-100 перенесли на 2026 год. Об этом сообщает издание «Известия» со ссылкой на пресс-службу «Ростеха» и Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК).

«С учетом дополнительных работ и испытаний сертификация самолета SJ-100 с российским двигателем ПД-8 сдвигается на 2025 год, а начало поставок — на 2026 год», — сообщает издание.

В декабре 2023 года генеральный директор Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) Юрий Слюсарь сообщал, что первый полет пассажирского самолета SJ-100 с отечественными двигателями ПД-8 состоится в начале 2024 года.

Глава Минпромторга Денис Мантуров также сообщал, что в России за 2024 год планируется произвести около двадцати самолетов SJ-100 и шесть среднемагистральных МС-21.

Сообщалось также, что российские авиакомпании в течение прошлого года и начала 2024 года приобрели у своих зарубежных лизингодателей 165 самолетов. Фонд национального благосостояния (ФНБ) выделил 300 миллиардов рублей на эти цели, и этот лимит средств был полностью использован, по информации кабинета министров.

Ранее сообщалось, что Россия возобновит выпуск самолетов ДРЛО А-50.