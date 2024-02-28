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Турция разрешила «Росатому» построить вторую АЭС в стране

Лихачев: Турция приняла решение разрешить «Росатому» строить вторую АЭС в стране

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Кирилл Каллиников/РИА Новости

Генеральный директор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев заявил, что Анкара приняла политическое решение доверить «Росатому» строить вторую атомную электростанцию (АЭС) в стране. Его слова приводит РИА Новости.

«Сейчас мы находимся в изучении деталей. Скорее всего, это будет площадка под названием «Синоп», — заявил Лихачев.

Как отмечает kp.ru, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган публично озвучил принятое решение.

В январе стало известно, что первый реактор строящейся в Турции АЭС «Аккую» собираются запустить в 2024 году. Об этом сообщил глава турецкого Минэнерго Алпарслан Байрактар. Первоначально запуск первого энергоблока АЭС «Аккую» был запланирован на 2023 год. Она является первой атомной электростанцией на территории Турции, строительство объекта ведется совместно с российской корпорацией «Росатом». Эрдоган ожидает, что АЭС обеспечит Турцию 4800 мегаваттами энергии.

Ранее в «Росатоме» заявили о восстановлении защиты ЗАЭС.

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