ЦБ удалил из реестра платежную систему Contact КИВИ банка

Банк России 22 февраля удалил КИВИ банк и его платежную систему Contact из реестра операторов платежных систем. Об этом свидетельствуют данные ЦБ.

Система Contact была включена в реестр в 2017 году и имела статус социально значимой.

Contact являлась одной из крупнейших систем денежных переводов в России. По данным компании, она насчитывала более 500 тысяч точек приема и выдачи переводов в России и за рубежом.

Накануне, 21 февраля, ЦБ отозвал лицензию у КИВИ банка из-за многочисленных нарушений. Почти сразу после этого система Contact перестала работать.

Как пояснил регулятор, отправители переводов через Contact могут обратиться в АСВ за возвратом средств, если перевод не был получен. Ранее международная QIWI продала КИВИ банк и другие российские активы бизнесмену Андрею Протопопову.

Ранее платежная система Contact приостановила работу.