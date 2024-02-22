Турецкие компании требуют ввести послабления в расчетах с РФ

Проблемы с переводом средств от покупателей из России, длящиеся с января, приводят к тому, что турецкие экспортеры не могут закрыть экспортные счета. Компании вынуждены искать обходные пути получения оплаты, в том числе через третьи страны и грузовые перевозки. Об этом пишет турецкое издание Ekomomim.

При этом из-за невозможности закрытия экспортных счетов страдают новые заказы, которые уходят в Китай и другие страны, отмечает издание.

Турецкие экспортеры требуют ввести исключение для поступлений из России, чтобы полная сумма экспортной выручки не подлежала обязательному возврату в Турцию в течение 180 дней.

Согласно данным, 33 страны уже включены в список исключений. Среди них Афганистан, Беларусь, Иран, Куба и другие. В феврале в него были добавлены еще четыре африканские страны, а Египет и Саудовскую Аравию из него исключили.

По информации Турецкого экспортного совета, экспорт в Россию в январе упал на 30,4% по сравнению с прошлым годом, до $551,1 млн. Если учитывать особые экономические зоны, то падение составило 39%, до $631 млн, по данным турецкого статистического ведомства.

На прошлой неделе Торговые палаты Италии и России начали тестирование оплаты рублями.

Ранее Bank of China заявил, что продолжает принимать платежи из России.