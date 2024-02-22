Стало известно, что иноагент Ходорковский* заложил свою квартиру в Лондоне

Бывший совладелец и глава ЮКОС Михаил Ходорковский (признан в РФ иностранным агентом) заложил квартиру в Лондоне стоимостью £2,8 млн (326,5 млн рублей). Об этом узнал RT.

По данным издания, речь идет о таунхаусе площадью 111 квадратных метров в клубном ЖК St. Edmund's Terrace неподалеку от Букингемского дворца. По данным британского реестра недвижимости, держатель залога — представительство банка UBS AG, с которым в 1990-е сотрудничал ЮКОС.

При этом Ходорковский ранее уже закладывал свое загородное поместье Best Beech Place за £6 млн (около 699 млн рублей) тому же банку. По данным RT, сделал он это, чтобы усложнить возможный арест и изъятие объекта.

Также журналисты узнали, что у Ходорковского есть минимум пять объектов недвижимости общей стоимостью £24 млн (2,7 млрд рублей). Это клуб встреч для «Открытой России» (признана нежелательной в РФ), видеостудия, а также две квартиры в центре и на окраине Лондона.

В 2014 году арбитраж в Гааге присудил трем компаниям компенсацию около $50 млрд, посчитав, что РФ преднамеренно обанкротила ЮКОС. Акционеры пытались взыскать эти средства в судах Великобритании, США и Нидерландов. С учетом пени сумма достигла $57 млрд.

В мае 2020 года Россия подала в Верховный суд Нидерландов жалобу, требуя отменить решение о выплате $57 млрд бывшим акционерам ЮКОСа. В ноябре 2021 года Верховный суд отменил это решение и вернул дело в Апелляционный суд Амстердама.

Ранее Росфинмониторинг внес в реестр экстремистов и террористов экс-ведущего НТВ Киселева.