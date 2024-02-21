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В ЕС рассказали, какие сферы затронет 13-й пакет санкций против РФ

Боррель: 13-й пакет санкций против РФ затронет предприятия оборонного комплекса

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Mohamed Azakir/Reuters

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель рассказал, что 13-й пакет антироссийских санкций затронет предприятия оборонного комплекса. Он опубликовал пост в своем аккаунте в соцсети X (бывший Twitter).

Дипломат добавил, что под санкции также попадут компании, которые обходят уже введенные антироссийские ограничения.

«Мы добавляем почти 200 физических и юридических лиц к нашему пакету, в результате чего в списке ЕС их будет более 2000. С этим пакетом мы принимаем больше мер против организаций, вовлеченных в обход (антироссийских санкций. — «Газета.Ru»), оборонный и военный секторы», — поделился Боррель.

До этого ТАСС со ссылкой на источники сообщало, что послы Европейского Союза (ЕС) согласовали 13-й пакет антироссийских санкций, в который войдут около 200 физических и юридических лиц.

Ранее Вучич заявил, что моральная позиция его страны не позволяет ввести санкции против России.

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