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Компании стали чаще открывать брокерские счета в Сбере

Малый и микробизнес открыл 82% брокерских счетов в Сбере в 2023 году

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Depositphotos

Количество открытых брокерских счетов малого и микробизнеса выросло в 2 раза и составило 82% от общего количества счетов в Сбере в 2023 году, сообщает пресс-служба банка.

«Компаниям важно иметь разнообразные финансовые инструменты, чтобы гибко управлять свободными средствами», — отметил директор департамента глобальных рынков Сбербанка Александр Зозуля.

Он добавил, что брокерский счет в Сбере позволяет пользоваться различными рыночными инструментами, включая акции, облигации, сделки РЕПО и другие.

Ранее Сбер назвал число россиян, вступивших в программу долгосрочных сбережений.

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