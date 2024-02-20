В Нидерландах заявили, что у РФ сохраняются возможности для апелляции по делу ЮКОСа

У России есть право подать апелляцию на решение апелляционного суда Амстердама по делу ЮКОСа в Верховный суд Нидерландов. Об этом ТАСС сообщила пресс-секретарь суда Мелисса Зейлстра.

«Россия еще может обратиться в Верховный суд именно по этому вопросу [, касающемуся мошенничества]», — сказала она.

При этом Зейлстра добавила, что по другим основаниям решения «были окончательно отклонены на более ранней стадии разбирательства».

Накануне апелляционный суд Амстердама вынес решение в пользу бывших акционеров нефтяной компании ЮКОС в многолетнем споре с Россией.

В 2014 году арбитражный суд в Гааге присудил трем компаниям компенсацию примерно в $50 млрд на основании того, что Российская Федерация якобы специально обанкротила ЮКОС. С тех пор акционеры пытаются добиться исполнения решения суда в Великобритании, Соедиеннных Штатах и Нидерландах, с учетом процентов сумма выросла.

Ранее в США отказались признать дело «ЮКОС против РФ» неподсудным.