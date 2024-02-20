В Минэнерго отметили снижение производства в РФ бензина класса 5

Производство бензина 5-го класса в России незначительно снизилось с начала года — на 1,7-1,8%, при этом внутренний топливный рынок сбалансирован. Об этом заявил глава Минэнерго Николай Шульгинов на пресс-конференции, приуроченной ко Дню энергетика, сообщает ТАСС.

«В целом с начала года производство бензина класса 5 снизилось на 1,7-1,8%», — сказал министр. Он отметил, что снижение производства связано с внеплановыми ремонтами, которые все еще не завершены на Нижегородском и Волгоградском нефтеперерабатывающих заводах.

Шульгинов сказал, что благодаря увеличению производства бензина на НПЗ, не затронутых ремонтом, удалось достигнуть баланса рынка. Кроме того, был снижен экспорт топлива, что позволило удовлетворить спрос на внутреннем рынке. По словам главы Минэнерго, поставки за рубеж бензинов класса 5 были уменьшены на треть.

До этого сообщалось, что экспорт высокооктановых бензинов из России за границу с начала 2024 года просел на 27% по сравнению с показателями за аналогичный период 2023-го, до 639 тыс. тонн.

20 февраля в правительстве РФ заявили о планах троекратного увеличения производства СПГ.

Ранее российских нефтяников уличили в недостаточных поставках топлива.