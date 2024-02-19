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Украина планирует продать находящиеся под санкциями российские активы

Украина планирует продажу 691 находящегося под санкциями актива РФ

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Markus Schreiber/AP

Украина располагает 691-м российским активом, попавшим под санкции, которые она планирует продать. Об этом сообщил глава украинского Фонда государственного имущества Виталий Коваль на проходящей в Токио японо-украинской конференции по продвижению экономического роста и восстановления Украины, передает РИА Новости.

«Мы планируем продажу попавших под санкции активов. В настоящее время мы располагаем 691-м таким активом», — сказал Коваль.

О каких именно активах идет речь, он не уточнил.

В его презентации отмечалось, что речь идет о компаниях ООО «Аэрок», ООО «Демуринский горно-обогатительный комбинат» и ООО «Мотордеталь-Конотоп».

До этого министр экономики Украины Юлия Свириденко сообщала, что банк международного сотрудничества Японии предоставит Черноморскому банку торговли и развития финансирование в размере до $150 млн на реализацию проектов по развитию Украины.

Ранее в Еврокомиссии назвали сумму замороженных в Евросоюзе суверенных активов России.

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