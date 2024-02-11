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Wildberries планирует построить еще один логистический центр в Сибири

Wildberries инвестирует 9 млрд рублей в логистический комплекс в Иркутске

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Alexsey t17/Shutterstock

Wildberries планирует инвестировать 9 млрд рублей в строительство крупного транспортно-логистического комплекса в Иркутске. Об этом рассказала ТАСС генеральный директор российского маркетплейса Wildberries Татьяна Бакальчук.

По словам Бакальчук, сейчас Wildberries занимается поиском подходящего участка под строительство.

«Для нас Иркутск — важный регион, логистически удобный для нашей сети. Планируем построить порядка 150 тыс. кв. м, это около 9 млрд рублей инвестиций и примерно 7 тыс. новых рабочих мест», — сказала Бакальчук.

По ее словам, выбор площадки — ключевой момент реализации проекта. Бакальчук отметила, что компания строит быстро, поэтому очень важно удачное расположение комплекса — лишние километры обходятся предпринимателям в миллионы рублей.

До этого стало известно, что к 2025 году Wildberries планирует запустить распределительный центр площадью 154 тыс. кв. м в Ленобласти с инвестициями в 9 млрд рублей.

Ранее Лукашенко поручил разобраться с ситуацией вокруг Wildberries.

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