Турецкие банки снова начали принимать платежи из России

Банки Турции снова начали принимать платежи из России, однако список товаров ограничен. Среди разрешенных категорий — сельхозпродукция, медицина, текстиль, туризм и образование, пишет газета «Известия».

«Ситуация несколько отличается по разным банкам. Например, с Golden Global все еще возникают сложности. Легче принимают платежи Ziraat и VakifBank, однако все равно только по гуманитарным сегментам», — отметил в разговоре с изданием глава российско-турецкого делового совета при Торгово-промышленной палате (ТПП) РФ Алексей Егармин.

Все транзакции проводятся в национальных валютах.

С 1 января турецкие банки стали массово отказываться работать с российскими компаниями из-за страха вторичных санкций США. К 5 февраля Анкара и Москва начали обсуждать создание российско-турецкого банка для решения проблем с транзакциями.

Ранее главный банк Китая для российских импортеров Chouzhou остановил расчеты с РФ.