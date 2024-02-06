РСТ просит увеличить «сувенирный» лимит для въездных туристов

Российский союз туриндустрии (РСТ) предложил увеличить недекларируемый лимит на ввоз в Россию иностранной валюты с нынешних $10 тыс. до $30 тыс. Об этом заявил участник рабочей группы РСТ по въездному туризму Александр Мусихин, передает газета «Известия».

По его словам, зарубежные банковские карты не работают в РФ из-за санкций, что создает сложности для иностранных туристов при оплате услуг и товаров.

«Пока нет доступных инструментов для оплаты картами, выпущенными зарубежными банками. Поэтому либо как временную меру, либо в принципе, нужно повысить лимит с $10 тыс. до $30 тыс.», — сказал Мусихин.

Год назад аналогичное предложение вносилаАссоциация банков России (АБР), рекомендовав увеличить лимит в 10 раз — до $100 тыс. Тогда правительство не поддержало эту инициативу.

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