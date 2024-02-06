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Россиянам рассказали, во сколько обойдется отдых «все включено» в Турции летом 2024 года

АТОР: летний отдых «все включено» в Турции обойдется в 102-122 тысячи рублей

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Екатерина Чеснокова/РИА «Новости»

Стоимость поездки в Турцию по пакету «все включено» на 10 ночей летом 2024 года обойдется примерно в 102-122 тыс. рублей с человека, сообщает АТОР. Средний чек по сравнению с прошлым годом вырос на 5-8%.

При этом в 2024-м зафиксировали стремительный рост объемов раннего бронирования путевок в Турцию. Так, к началу февраля было реализовано 10-20% всего ассортимента туров по этому направлению на летний сезон.

«Во многом более успешное, чем в прошлом году, раннее бронирование Турции объяснимо тем, что у многих компаний оно открылось раньше, чем на лето 2023 года, а список городов вылета — расширился», — отмечают туроператоры.

Ранее стало известно, во сколько россиянам обойдется зимний отдых на Сейшелах.

До этого эксперты спрогнозировали возвращение иностранных туристов в Россию в 2024 году.

Ранее россиян предупредили о росте цен на отели внутри страны.

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