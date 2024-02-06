Названы самые дорогие районы Москвы для приобретения однокомнатных квартир

В Москве самые дорогие квартиры площадью до 35 квадратных метров оказались в районах Якиманка (₽70 млн), Тверском(₽53 млн) и Хамовники(₽40 млн). Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на данные сервиса «Домклик».

Также в пятерку самых дорогих районов вошли Арбат и Таганский с ценой 33 млн рублей за стандартную однокомнатную квартиру.

Наименее дорогие квартиры расположены в Троицке (5,7 млн), Бибирево (7,4 млн) и Филимонковском поселении (7,6 млн). Это в основном отдаленные районы Новой Москвы. Внутри МКАД самым бюджетным является район Бибирево.

По словам директора «Домклика» Алексея Лейпи, за последние полгода предложение на первичном рынке Москвы выросло на 15%. Особенно сильно, в 2-7 раз, увеличилось количество лотов в районах Сокол, Тимирязевский, Ярославский, Текстильщики, расположенных рядом с БКЛ.

На вторичном рынке, наоборот, предложение снизилось на 17%, в первую очередь в отдаленных районах между ТТК и МКАД. По словам Лейпи, это связано с тем, что там в основном старые дома 1960-1970 годов постройки.

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