Индия скоро может стать третьей экономикой мира

Индия в ближайшие несколько лет дорастет до третьей экономики мира, уверен премьер-министр страны Нарендра Моди. Его слова приводит Economic Times.

«Сегодня весь мир наблюдает за скоростью работы нашего правительства, а также за нашими большими целями и смелостью», — заявил Моди.

В 2014 году Индия была 11-й по величине экономикой, сегодня страна находится на 5-м месте, подчеркнул политик. Он также акцентировал внимание на лидерстве Индии в области цифровой экономики.

«Стартапы, единороги, экономика свободного заработка — это новый словарь нового Бхарата (официальное название Индии на языке хинди. — «Газета.Ru»)», — отметил премьер.

В январе Индия впервые опередила Гонконг по капитализации рынка акций. Индийский фондовый рынок достиг $4,3 трлн.

Впервые эксперты всерьез заговорили о преимуществах рынка Индии в начале декабря 2023 года.

Ранее в Индии заявили об отсутствии угроз импорту нефти из Красного моря.