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Глава Wildberries раскрыла подробности о сгоревшем складе в Шушарах

Бакальчук: сгоревший склад в Шушарах соответствовал нормам пожарной безопасности

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Глава маркетплейса Wildberries Татьяна Бакальчук рассказала, что сгоревший в Шушарах склад соответствовал всем нормам пожарной безопасности. Ее слова приводит РИА Новости.

«То, что мы вовремя и организованно вывели тысячу с лишним человек, это говорит еще и о том, что у нас неоднократно проходили тренировочные пожарные тревоги», — пояснила Бакальчук.

По ее словам, все мероприятия прошли «синхронно, правильно и быстро», что свидетельствует о том, что «все было сделано по нормам».

До этого Бакальчук рассказывала, что на фоне пожара на складе компании в Шушарах появились фейковые видео.

Видео содержали информацию о том, что якобы сотни людей пострадали в результате пожара.

13 января на складе Wildberries под Санкт-Петербургом произошел масштабный пожар. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по статье о злоупотреблении полномочиями.

Ранее стало известно, что крупнейшие российские маркетплейсы создадут Ассоциацию цифровых платформ.

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