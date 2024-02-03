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Аналитик оценил глубину обвала рубля в конце зимы

Аналитик Антонов: в феврале курс рубля может упасть до 95 за доллар

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Виталий Тимкив/РИА «Новости»

В конце зимы курс рубля может усилить падение и опуститься до 95 за доллар. Таким прогнозом с агентством «Прайм» поделился финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов.

Давление на рубль в феврале может оказать сразу несколько факторов, заявил эксперт. Ключевые — дешевая нефть, дисбаланс между спросом и предложением на рынке валют, завершение продажи валюты из Фонда национального благосостояния (ФНБ).

Кроме того, негативно на курсе нацвалюты в текущем месяце может сказаться увеличение дефицита федерального бюджета РФ и потенциальное смягчение монетарной политики Банка России.

При этом Антонов отметил, что у Центробанка есть инструменты для стабилизации рубля. Регулятор примет соответствующие меры, как только курс доллара выйдет за границу 95 рублей, уверен аналитик.

В пятницу курс доллара на Мосбирже поднялся выше 91 рубля, евро взлетел до 99 рублей.

Ранее в ЦБ заявили, что не планируют управлять курсом рубля.

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