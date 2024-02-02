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В ЦБ рассказали о росте популярности системы СБП

ЦБ: объем переводов россиян через СБП с 2021 года удвоился

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Илья Питалев/РИА «Новости»

В 2023 году россияне перевели друг другу около 27,7 трлн рублей, что в 2 раза больше, чем в 2021 году. Об этом сообщает пресс-служба регулятора в официальном Telegram-канале.

Еще 3 трлн рублей граждане потратили через СБП на оплату товаров и услуг — в 4,5 раза чаще, чем годом ранее, пишет ЦБ.

Всего за прошлый год через систему быстрых платежей прошло более 7 млрд операций на 31 трлн рублей. Треть из них пришлась на четвертый квартал.

К СБП в 2023 году активно подключились компании — их стало почти в 3 раза больше, их количество выросло до 1,5 млн. Стимулом для роста популярности системы у населения стал запуск программы кешбэка и приложения СБПэй, отмечает ЦБ.

До этого директор «ИТ-Резерв» Павел Мясоедов, отметил, что система быстрых платежей (СБП) предоставляет удобство, но несет риски хищения средств. Хакеры могут взломать интернет-магазин, отправив клиенту фальшивую ссылку на СБП-платеж после крупного заказа. Мясоедов советует тщательно проверять ссылки перед оплатой, особенно при использовании QR-кода, чтобы избежать переводов мошенникам.

Ранее банки и ЦБ предложили создать универсальный QR-код для покупок

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